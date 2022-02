GF Vip | Delia Duran mette le cose in chiaro | “Con te non voglio niente” | la reazione di Barù è immediata

(Di domenica 20 febbraio 2022) GF Vip,lein: “Con te nonnulla”, ladi. Nell’ultime puntate andate in onda del Grande Fratello Vip abbiamo visto cos’è successo nelle settimane precedenti. In particolare l’attenzione si è soffermata su quanto accaduto due puntate fa, ovvero sul bacio cheha L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

Luis1Luisa : Raga siamo passati alla coppia più falsa di tutto il GF Vip che sarebbe Delia e Alex alla coppia più vera e pura che sarebbe Jess e baru' - telodogratis : GF Vip, scoppia la passione tra Delia e Soleil: il video del bacio che ha scioccato Alex Belli - infoitcultura : Alex Belli propone a Delia Duran di lasciare il Grande Fratello Vip - VIDEO - IsaeChia : #GfVip 6, Alex Belli propone a Delia Duran di abbandonare la Casa, lei replica: “Ho fiducia in te ma…” Serata movi… - zazoomblog : Alex Belli propone a Delia Duran di lasciare il Grande Fratello Vip (poi finisce a tarallucci e vino) – VIDEO -… -

Ultime Notizie dalla rete : Vip Delia

Durante una festa in maschera, ieri sera, è scattato infatti un bacio appassionato : e stavolta il protagonista del bacio non è Alex Belli, ma le due ragazze,e Soleil. Gf, dietrofront di ...Gf, Soleil esi baciano davanti a tutti. Poi la Sorge crolla con Alex Belli: 'Io ti amo' La scomparsa e la morte La polizia aveva diffuso pubblicamente le sue foto nel tentativo di trovare ...Advertisement. Alex Belli ha fatto molto parlare di sè per le sue teorie sull”’amore libero” emerse nel corso della sua partecipazione al Grande Fratello Vip. L’attore ha fatto presente alla compagna, ...La festa che si è tenuta ieri sera all’interno della Casa del Gf Vip 6 è stata piuttosto propizia per gli appassionati della telenovela Alex Belli – Soleil Sorge – Delia Duran. Gli stessi protagonisti ...