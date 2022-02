FURTO DI IDENTITA’ | nessuno è immune ! Una grande truffa ai danni del sistema bancario italiano E tu come ti proteggi ?

Leggi su analisideirischinformatici

(Di domenica 20 febbraio 2022) Il Sole 24 ore ha disvelato unaaidel, in cui sono coinvolte figure di spicco. Identità di manager e banchieri sono state rubate con l’obiettivo di ingannare miglia di risparmiatori e riciclare denaro sporco. Carlo Messina, numero uno di Intesa SanPaolo, risulta azionista a sua insaputa di una sconosciuta società che si chiama “Japan Capital Group Ltd” insieme a Stefano Firpo, ex direttore generale del Mediocreditoe oggi capo di gabinetto del ministro per l’Innovazione tecnologica Vittorio Colao. Decine di istituti di credito o simili sono stati “clonati” attraverso finte società dai nomi identici o simili a quelli reali. Abbiamo citato questa notizia per accendere un campanello di allarme in ogni lettore, ...