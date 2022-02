È scattato il “metodo Draghi” che farà cadere il governo

Leggi su nicolaporro

(Di domenica 20 febbraio 2022) Cosa stanno a fare nel, infatti, Lega e Forza Italia? Oppure è il premierad esasperare deliberatamente gli animi per crearsi una via di fuga dalla politica italiana? Fatta eccezione per Renato Brunetta e Giancarlo Giorgetti, che hanno un rapporto personale con il Premier, perché i capi delegazione accettano di prendere schiaffi dal capo del, peraltro, su questioni non dirimenti come il tetto dei contanti e sulla sperimentazione animale? Infatti, se da un lato Maria Stella Gelmini si fa passare le nomine sotto il naso senza dir nulla, dall’altro Mara Carfagna sembra aver dimenticato quello che per il Sud ha fatto ilBerlusconi. Ma aspettiamo ciò che succederà nel vero risiko del potere, da Fincantieri a Snam fino a Invitalia, dove si vocifera però che i giochi siano già fatti, con i ...