ALESSANDRO GRECO influencer e fotomodello che tenta la scalata su TIK TOK (Di domenica 20 febbraio 2022) ALESSANDRO GRECO INTERVISTA CIAO ALESSANDRO, RACCONTACI QUALCOSA DI TE! CHI SEI, QUANTI ANNI HAI, DOVE SEI NATO E DOVE VIVI, I TUOI STUDI… Ciao! Grazie per questa intervista, sono ALESSANDRO GRECO, ho 19 anni e vivo a Cassano Magnago, in provincia di Varese. Frequento l'istituto Cavallotti e studio amministrazione finanze marketing. Click to view slideshow. 2) QUALI SONO LE TUE PASSIONI? PRATICHI SPORT? QUALI SONO I TUOI SOGNI NEL CASSETTO? Le mie passioni più grandi sono i social networks. Adoro realizzare video e foto da postare sui miei profili. Cerco sempre di essere il più originale possibile, do sempre importanza ai dettagli in ogni singolo post. Adoro giocare a calcio, gli ultimi tre anni li ho trascorsi nelle giovanili del Como. Ho due sogni nel cassetto, il primo è quello di diventare un ...

