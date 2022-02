Aka7even: chi è, età, canzoni, fidanzata, Instagram, testo di Perfetta così, Sanremo 2022 (Di domenica 20 febbraio 2022) Tutto pronto per il classico appuntamento della domenica con Domenica In. Tra gli ospiti di oggi, per lo spazio dedicato al Festival di Sanremo, anche il giovanissimo Aka7even, nato dalla fucina di Amici di Maria De Filippi. Aka7even: chi è, età, carriera e canzoni Aka 7even, all’anagrafe Luca Marzano, è nato a Vico Equense nel segno dello scorpione. Lui è l’ultimo di cinque figli, nato da due genitori sempre impegnati a lavoro: il papà fa il camionista e la mamma la donna delle pulizie. Il cantante della scuola di Amici 20 racconta dell’esperienza più difficile della sua vita: a soli 5 anni Luca, a seguito di un incidente, è finito in coma per diversi giorni. Quando si è svegliato ha deciso di dedicare la sua vita alla musica e così ha fatto: nel 2017 diventa un concorrente di XFactor, riuscendo ad ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 20 febbraio 2022) Tutto pronto per il classico appuntamento della domenica con Domenica In. Tra gli ospiti di oggi, per lo spazio dedicato al Festival di, anche il giovanissimo, nato dalla fucina di Amici di Maria De Filippi.: chi è, età, carriera eAka 7even, all’anagrafe Luca Marzano, è nato a Vico Equense nel segno dello scorpione. Lui è l’ultimo di cinque figli, nato da due genitori sempre impegnati a lavoro: il papà fa il camionista e la mamma la donna delle pulizie. Il cantante della scuola di Amici 20 racconta dell’esperienza più difficile della sua vita: a soli 5 anni Luca, a seguito di un incidente, è finito in coma per diversi giorni. Quando si è svegliato ha deciso di dedicare la sua vita alla musica eha fatto: nel 2017 diventa un concorrente di XFactor, riuscendo ad ...

