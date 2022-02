Torta di mandorle con le mele e con un goloso ripieno!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di sabato 19 febbraio 2022)dicon unBuongiorno a tutti! Oggi vi daremo tutte le indicazioni per realizzare unadavvero speciale, quella dial rum. Adatta in questo periodo che ci sta portando alle feste di Natale, questaracchiude anche lo spirito delle feste e regala a chi la assapora qualcosa di magico. Siate certi che i vostri ospiti resteranno soddisfatti e non ne lasceranno nemmeno un pezzettino. Di seguito troverete gli ingredienti sia per la base che per il ripieno, oltre che le istruzioni passo passo per realizzarla.di. Ingredienti 200 g di farina 135 g di burro classico 200 g di...