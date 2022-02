The Undertaker inserito nella Hall of Fame della WWE (Di sabato 19 febbraio 2022) Questa volta tocca a “The Phenom“. La WWE ha annunciato ufficialmente che The Undertaker verrà inserito nella Hall of Fame della World Wrestling Entertainment durante la settimana che verrà caraterizzata da Wrestelmania, l’evento più importante del mondo di questo sport/spettacolo. Durante lo show degli immortali, infatti, il becchino sarà omaggiato per la sua carriera e riconosciuto, contestualmente, come uno dei lottatori più iconici della storia di questa federazione. La classe del 2022 accoglierà, quindi, anche il texano (ritiratosi nel 2020) tra le sue fila. The Undertaker: una carriera straordinaria condita da tante vittorie Carismatico e dalle doti attoriali e fisiche spiccate, The Undertaker ha fatto immediatamente ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 19 febbraio 2022) Questa volta tocca a “The Phenom“. La WWE ha annunciato ufficialmente che TheverràofWorld Wrestling Entertainment durante la settimana che verrà caraterizzata da Wrestelmania, l’evento più importante del mondo di questo sport/spettacolo. Durante lo show degli immortali, infatti, il becchino sarà omaggiato per la sua carriera e riconosciuto, contestualmente, come uno dei lottatori più iconicistoria di questa federazione. La classe del 2022 accoglierà, quindi, anche il texano (ritiratosi nel 2020) tra le sue fila. The: una carriera straordinaria condita da tante vittorie Carismatico e dalle doti attoriali e fisiche spiccate, Theha fatto immediatamente ...

gdstwits : The Undertaker verrà introdotto nella WWE Hall of fame - TSOWrestling : Da fratello a fratello #TSOW #TSOS - MarcoR222 : RT @GennaroSpinaa: Realizzi che sei adulto quando vedi The Undertaker introdotto nella Hall of Fame. - MSpekled : RT @GennaroSpinaa: Realizzi che sei adulto quando vedi The Undertaker introdotto nella Hall of Fame. - GennaroSpinaa : Realizzi che sei adulto quando vedi The Undertaker introdotto nella Hall of Fame. -