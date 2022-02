TgLa7d del 19 febbraio 2022

(Di sabato 19 febbraio 2022) Ucraina, i filorussi si mobilitano. Uccisi due soldati di Kiev Vertice a Monaco per una soluzione diplomatica Incendio sul traghetto Olympia: in 12 mancano all'appello Abruzzo, Marche, Piemonte e ...

Advertising

zazoomblog : TgLa7d del 12 febbraio 2022 - #TgLa7d #febbraio -

Ultime Notizie dalla rete : TgLa7d del

TG La7

Ucraina, i filorussi si mobilitano. Uccisi due soldati di Kiev Vertice a Monaco per una soluzione diplomatica Incendio sul traghetto Olympia: in 12 mancano all'appello Abruzzo, Marche, Piemonte e ...... 3 feriti e 14 dispersi - Studenti di nuovo in piazza, scontri con polizia a Torino In arrivo decreti su caro - energia e Superbonus Forte esplosione vicino al palazzogoverno di Donetsk Mondo di ...