Temptation Island | nuovi problemi di salute per Francesco Chiofalo | “Aspetto che si liberi un letto in rianimazione”

(Di sabato 19 febbraio 2022), ex protagonista di, sta attraversando un periodo decisamente difficile. Tempo fa, l’influencer e personal trainer aveva commosso il web per l’addio a Polpetta, storica maialina che aveva in casa come animale domestico. Adesso, invece, sorgonodi. Vediamo di cosa si tratta.diper il fidanzato di L'articolo

Advertising

misterj1995 : RT @Alessan16938948: Questi due sono cresciuti a U&D e Temptation Island, non poteva che finire così ???????????? #jeru - Alessan16938948 : Questi due sono cresciuti a U&D e Temptation Island, non poteva che finire così ???????????? #jeru - Raffaelissima : Ve lo immaginavate alla fine che alcuni turchi avrebbero raggiunto i livelli trash di Lenticchio di Temptation Isla… - dekpao86 : RT @BITCHYFit: La faccia di chi ha preso tutti in giro a Temptation Island, al #GFVip e riesce a passare ancora da vittima… - Gianni_gian13 : RT @LudoNotValli: i durelli senza la variante solare o un drama purtroppo sono veramente una delle coppie più boring e inutili che abbia ma… -

Ultime Notizie dalla rete : Temptation Island

DailyNews 24

Nuovi problemi di salute per il Lenticchio didopo il tumore al cervello L'articolo Francesco Chiofalo sta di nuovo male: "Aspetto un letto in rianimazione" proviene da Gossip e Tv . Condividi: Twitter Facebook Like this: Like ...'Aspetto che si liberi un letto in rianimazione', ha spiegato Lenticchio dial settimanale Nuovo. 'Seguo le terapie antitumorali e faccio tutti i controlli di routine. Questa ...Francesco Chiofalo, ex protagonista di Temptation Island, sta attraversando un periodo decisamente difficile. Tempo fa, l’influencer e personal trainer aveva commosso il web per l’addio a Polpetta, ...Un ex stella di Temptation Island ha rivelato il suo personale dramma. Sta di nuovo male ed aspetta un letto in rianimazione: i dettagli. Nuovo inconveniente per uno dei volti più celebri di ...