Spalletti | «Osimhen è stratosferico Mi esalta il pensiero di cosa può diventare»

(Di sabato 19 febbraio 2022) Nell’intervista rilasciata ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli in vista di Cagliari-Napoli, l’allenatore azzurro, Luciano, ha parlato anche di Victor, definendolo. «? Ci può sembrare qualdi. Non riesco a capire dove possa arrivare, mineldipuòe mette curiosità quella che è la sua possibilità futura. Nell’ultima partita ha fatto strappi di quaranta metri portandosi dietro tutta la versione avversaria e poi magari sbagliare il cross e non riuscire a metterlo sulla testa del compagno, ma è abbastanza vicino da poter mettere cross e passaggi pennellati che poi sarebbero capolavori, deve convincersene prima di tutto lui, perché ...

Il tecnico del Napoli, Luciano, non terrà una conferenza stampa, ma ha rilasciato una ... "? Ci può sembrare qualcosa di stratosferico. Non riesco a capire dove possa arrivare, mi ...L'allenatore del Napoli, Luciano, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. "Dopo ...? Se Koulibaly è spaventoso lui è stratosferico ma deve capire ...Luciano Spalletti, ha parlato anche di Victor Osimhen, definendolo stratosferico. «Osimhen? Ci può sembrare qualcosa di stratosferico. Non riesco a capire dove possa arrivare, mi esalta nel pensiero ...Spalletti, le parole sul Cagliari "Cagliari ... Mi piace molto vivere la città". Su Osimhen e sulla situazione infortunati Su Osimhen: "Osimhen? Ci può sembrare qualcosa di stratosferico. Non riesco a ...