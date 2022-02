SONDAGGIO: il tuo pronostico di Palermo-Turris. Come finirà? (1-X-2) (Di sabato 19 febbraio 2022) La sfida tra Foggia e Palermo è in programma sabato pomeriggio: puoi votare da questo momento fino all'inizio della partita Leggi su mediagol (Di sabato 19 febbraio 2022) La sfida tra Foggia eè in programma sabato pomeriggio: puoi votare da questo momento fino all'inizio della partita

Advertising

Antonio21902162 : @FMCROfficial Ricordati cosa ti scrissi ad un tuo sondaggio mesi fa su Vlahovic. Bravo x carità, ma ne dovrà mangia… - deveraunseraunn : @perochan Probabilmente. Ma a me interessa star vincendo il tuo sondaggio - Reality_House : Sono rimasti solo in cinque! Vota il tuo aspirante #MasterChefIt preferito nel sondaggio di #RealityHouse! ????… - mvllvrk : immaginate mettere un sondaggio per parlare e conoscere qualcun’altro per dimenticare il tuo ex e puntualmente lui te lo vota - beyondme87 : @piripentola Ho lasciato un posto a tempo indeterminato per fare iniziare a fare la precaria in accademia. Mi sa ch… -