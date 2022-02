Scott Eastwood | Brad Pitt dovette intervenire in un litigio tra me e Shia LeBouf

(Di sabato 19 febbraio 2022) Risse sul set? Una voltane interruppe una sul nascere traLaBeouf durante le riprese di Fury. L'attore di Furyricorda come fu necessario l'intervento della co-starper evitare una rissa tra lui eLaBeouf sul set del film di David Ayer. Come ha raccontato il figlio d'arte ai microfoni di Insider, LaBeouf intese come un'offesa un gesto chefu costretto a compiere per ragioni di sceneggiatura, e se la prese con lui. In una scena del film, infatti, il personaggio diavrebbe dovuto masticare tabacco e sputarlo su uno dei carri armati. "LaBeouf se la prese, mariuscì a ...

L'attore di Fury Scott Eastwood ricorda come fu necessario l'intervento della co-star Brad Pitt per evitare una rissa tra lui e Shia LaBeouf sul set del film di David Ayer. Come ha raccontato il figlio d'arte ai microfoni di Insider, LaBeouf intese come un'offesa un gesto che Eastwood fu costretto a compiere per ragioni di sceneggiatura, e se la prese con lui.