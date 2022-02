Sampdoria - Empoli 2-0 | partita | tabellino e dove vedere gli highlights

Advertising

sportmediaset : Serie A, #SampdoriaEmpoli 2-0: Quagliarella risorge e trascina i blucerchiati. #SportMediaset… - CalcioNews24 : ??#Giampaolo nel post gara contro l'#Empoli ?? - sowmyasofia : Doppio Quagliarella cura la Sampdoria, l’Empoli cade 2-0 - infoitsport : Pagelle Sampdoria Empoli: Quagliarella rinato, esordio positivo per Sabiri - infoitsport : Serie A, Sampdoria-Empoli 2-0: Quagliarella risorge e trascina i blucerchiati - Sportmediaset -

Ultime Notizie dalla rete : Sampdoria Empoli

(4 - 3 - 1 - 2) : Falcone; Bereszynski, Ferrari, Colley, Murru (68 Augello); Thorsby, ...(4 - 3 - 1 - 2) : Vicario; Stojanovic, Romagnoli, Viti, Parisi (75 Cacace); Benassi (62 La ...Commenta per primo Ecco le parole di Fabio Quagliarella , attaccante della, a Dazn dopo la vittoria sull': VITTORIA - 'Una partita difficilissima. Siamo stati bravissimi a portarla a casa perché sappiamo come l'sia brava a giocare queste partite. Sono ...Su altre fonti L’attaccante della Sampdoria, 39 anni compiuti lo scorso 31 gennaio, arriva a 180 gol in serie A in 522 presenze (235 in 669 in carriera) e non si accontenta certo di fare il «nonno».(ANSA) - ROMA, 19 FEB - Una doppietta di Fabio Quagliarella, tornato al gol dopo quattro mesi, regala alla Sampdoria la vittoria contro l'Empoli e soprattutto una boccata d'ossigeno in chiave salvezza ...