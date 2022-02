Salernitana | si attende il Milan | esordio difficile per Nicola

(Di sabato 19 febbraio 2022) Il posizionamento in classifica dellanon è certo il meglio che si possa restituire ad una piazza calorosa come Salerno. La promozione dello scorso anno ha inebriato i tifosi, vittime inconsapevoli di un sogno ad occhi aperti. Trascorsa la notte, però, il sole è sorto, la sbornia di felicità è passata (seppur non svanita del tutto) e la luce del giorno ha illuminato quegli scheletri nell’armadio che da anni la dirigenza granata cercava di occultare. I nodi vengono al pettine, si dice, e così è stato. I co-patron Lotito e Mezzaroma sapevano di dover cedere lama i tempi si sono rilevati più lunghi dell’auspicabile. Quasi interminabili per i supporters granata. Il dolce sapore della promozione in Serie A ha lasciato spazio, pian piano, all’amaro delle vicende legate alla vendita del club. Inevitabilmente tutto si è riversato ...

Ultime Notizie dalla rete : Salernitana attende

Ancora sub judice, invece, la sfida trae Venezia per la quale sila decisione del giudice sportivo.E' molto improbabile infatti che il Milan capolista si faccia impensierire dalla nuova... E' una sfida salvezza delicata quella cheVenezia e Genoa. I veneti dopo un lungo blackout ...Come di consueto, e dunque anche per le probabili formazioni di Salernitana-Milan, partiamo dai padroni di casa. In attesa di capire quali modifiche importanti apporterà il nuovo tecnico Nicola, ci ...La Salernitana arriva alla sfida di questa sera con non poche difficoltà. I punti sono pochi, la lotta salvezza è sempre più ardua e solo da pochi giorni la guida tecnica è passata a Nicola Il ...