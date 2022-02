Salernitana-Milan 2-2: il tabellino (Di sabato 19 febbraio 2022) Salernitana-Milan 2-2 (primo tempo 1-1) Marcatore 6’ Messias (M), 29’ Bonazzoli (S), 27’ st Djuric (S), 32’ st Rebic (M... Leggi su calciomercato (Di sabato 19 febbraio 2022)2-2 (primo tempo 1-1) Marcatore 6’ Messias (M), 29’ Bonazzoli (S), 27’ st Djuric (S), 32’ st Rebic (M...

Advertising

Corriere : Milan: con la Salernitana vittoria facile, Inter favorita col Sassuolo - SkySport : SALERNITANA-MILAN 2-2 Risultato finale ? ? #Messias (5') ? #Bonazzoli (29') ? #Duric (72') ? #Rebic (77') ? ?… - OfficialUSS1919 : Fischio finale. All''Arechi' va avanti il #Milan, la #Salernitana pareggia e ribalta, ma subisce il ritorno dei rossoneri per il 2-2 finale. - francerau : Aldilà delle facili battute sul Milan mi soffermerei sulla Salernitana allestita da Sabatini, una squadra che, incr… - lomba972 : @lipagush Giusto per ricordare il Milan ha pareggiato con la Salernitana, e non ha le coppe ed è in testa alla classifica….. -