Roma-Verona 2-2 Nel recupero espulso Mourinho

(Di sabato 19 febbraio 2022) (Adnkronos) – Pareggio per 2-2 tranell’anticipo della 26/a giornata di Serie A disputato allo stadio Olimpico. Al doppio vantaggio degli scaligeri con Barak al 5? e Tameze al 20? replicano due ‘primavera’ giallorossi da poco entrati in campo: il 18enne Volpato al 65? e il 19enne Bove all’84’. Nell’allenatore dei padroni di casa. In classifica i capitolini sono settimi con 41 punti, gli scaligeri noni a quota 37. L'articolo proviene da Italia Sera.

(4 - 3 - 1 - 2): Rui Patricio; Karsdorp, Smalling, Kumbulla, Vina (1 st Zalewski); Maitland - Niles (33 st Bove), Cristante, Sergio Oliveira (1 st Veretout); ...

L'Hellas Verona brilla all'Olimpico, poi non va oltre il 2-2 contro la Roma. Ma gioca meglio di una big, è evidente. Si può dunque puntare all'Europa? Risponde Igor Tudor a Dazn: "Queste cose..."