Roma Verona 0-2 LIVE: giallorossi nervosi (Di sabato 19 febbraio 2022) Allo stadio Olimpico, il match valido per la 26ª giornata di Serie A 2021/2022 tra Roma e Verona: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo stadio Olimpico, Roma e Verona, match valido per la 26ª giornata della Serie A 2021/22. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Roma Verona 0-2 MOVIOLA FISCHIO D'INIZIO – COMINCIA LA PARTITA 5? GOL Verona – Barák sblocca il match dell'Olimpico al primo tiro in porta. Su uno schema da calcio di punizione con Caprari, Faraoni crossa in mezzo da destra. Il ceco la ribatte in rete con un tap-in! 8? Tiro Roma – Pellegrini prova il tiro a giro dal limite centrale dell'area di rigore. Montipò devia in angolo. 13? Occasione Roma – Pellegrini verticalizza per ...

