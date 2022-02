Risultati classifica Serie A LIVE: risale la Samp, ora tocca a Mou (Di sabato 19 febbraio 2022) Risultati classifica Serie A LIVE: tutti gli aggiornamenti della ventiseiesima giornata di campionato. Parziali e marcatori dai campi Tutti gli aggiornamenti sulla ventiseiesima giornata di Serie A che si svolgerà tra venerdì 18 e lunedì 21 febbraio: i Risultati, la classifica e i marcatori delle partite. Settimo turno del girone di ritorno che si diluisce su quattro giorni, a cominciare dall’anticipo di fuoco tra Juve e Toro. Sabato da ex per Giampaolo contro l’Empoli, prima della sfida di Mou al Verona e dell’esordio di Nicola sulla panchina della Salernitana, battezzato dalla capolista Milan. Domenica si parte con l’interessante Fiorentina–Atalanta, ma gli occhi saranno puntati anche e soprattutto sull’Inter che attende il Sassuolo. In serata toccherà alla ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 19 febbraio 2022): tutti gli aggiornamenti della ventiseiesima giornata di campionato. Parziali e marcatori dai campi Tutti gli aggiornamenti sulla ventiseiesima giornata diA che si svolgerà tra venerdì 18 e lunedì 21 febbraio: i, lae i marcatori delle partite. Settimo turno del girone di ritorno che si diluisce su quattro giorni, a cominciare dall’anticipo di fuoco tra Juve e Toro. Sabato da ex per Giampaolo contro l’Empoli, prima della sfida di Mou al Verona e dell’esordio di Nicola sulla panchina della Salernitana, battezzato dalla capolista Milan. Domenica si parte con l’interessante Fiorentina–Atalanta, ma gli occhi saranno puntati anche e soprattutto sull’Inter che attende il Sassuolo. In serata toccherà alla ...

Advertising

ClaMarchisio8 : La #Juve è cambiata da inizio anno. Ha speso soldi (vero!) ma c'è stata anche una crescita. Lo dimostra la classifi… - gilnar76 : Risultati e classifica Serie A LIVE: Quagliarella stende l’Empoli #Finoallafine #Forzajuve #Juventus #LiveAhead… - FootStatsCalcio : Serie B, risultati 24a giornata 21-22, classifica e prossimo turno - sportli26181512 : Serie B, i risultati della 24^ giornata: il Pisa vince a Monza e torna in testa: In attesa della partita tra Perugi… - ILOVEPACALCIO : Serie C Vincono Catania e Catanzaro. I risultati la classifica aggiornata - Ilovepalermocalcio -