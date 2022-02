Rio Open, Berrettini più forte di Monteiro e del diluvio. Ora Alcaraz (Di sabato 19 febbraio 2022) Dopo il rinvio del programma di giovedì a causa della forte pioggia, si riprende a giocare al Rio Open dove Matteo Berrettini attendeva di esordire contro il brasiliano Thiago Monteiro. Il match, valido per gli ottavi di finale, ha visto prevalere l’azzurro in tre set con il punteggio di 6-4 6-7 6-3, al termine di una vera e propria odissea, vista la sospensione di 6 ore a causa del diluvio che si è abbattuto nel corso del 3° set. Quanta sofferenza prima della pioggia Per Berrettini era il rientro in campo dopo la semifinale agli Australian Open. Nonostante la lunga attesa, a causa delle condizioni meteo avverse, il tennista romano gioca anche un buon primo set contro Monteiro, ottenendo il break nel 3° game e portandolo agevolmente al termine ... Leggi su zon (Di sabato 19 febbraio 2022) Dopo il rinvio del programma di giovedì a causa dellapioggia, si riprende a giocare al Riodove Matteoattendeva di esordire contro il brasiliano Thiago. Il match, valido per gli ottavi di finale, ha visto prevalere l’azzurro in tre set con il punteggio di 6-4 6-7 6-3, al termine di una vera e propria odissea, vista la sospensione di 6 ore a causa delche si è abbattuto nel corso del 3° set. Quanta sofferenza prima della pioggia Perera il rientro in campo dopo la semifinale agli Australian. Nonostante la lunga attesa, a causa delle condizioni meteo avverse, il tennista romano gioca anche un buon primo set contro, ottenendo il break nel 3° game e portandolo agevolmente al termine ...

