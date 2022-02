Prezzo Disney Plus in aumento in Italia, quanto costerà in più (Di sabato 19 febbraio 2022) C’è da registrare un aumento del Prezzo Disney Plus annuale, soprattutto per i primissimi Italiani che hanno dato fiducia al servizio oramai due anni fa. Il rincaro dell’offerta di contenuti va esaminato, appunto, sulla base della cifra di partenza dell’abbonamento ma resta un dato di fatto ovvero che in molti dovranno sborsare una cifra maggiore rispetto al passato. quanto costerà Disney Plus nel 2022 Nel febbraio 2021, dunque esattamente un anno fa, erano state esaminate tutte le casistiche degli aumenti del servizio di streaming. Il Prezzo iniziale (quello del 2020) di 59,90 euro veniva mantenuto solo per i primissimi abbonati alla piattaforma (quelli che avevano fornito la loro adesione in anteprima). A molti ... Leggi su optimagazine (Di sabato 19 febbraio 2022) C’è da registrare undelannuale, soprattutto per i primissimini che hanno dato fiducia al servizio oramai due anni fa. Il rincaro dell’offerta di contenuti va esaminato, appunto, sulla base della cifra di partenza dell’abbonamento ma resta un dato di fatto ovvero che in molti dovranno sborsare una cifra maggiore rispetto al passato.nel 2022 Nel febbraio 2021, dunque esattamente un anno fa, erano state esaminate tutte le casistiche degli aumenti del servizio di streaming. Iliniziale (quello del 2020) di 59,90 euro veniva mantenuto solo per i primissimi abbonati alla piattaforma (quelli che avevano fornito la loro adesione in anteprima). A molti ...

