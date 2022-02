Pioli: «Partita non da Milan. Scudetto? Continuate a chiedere ma…» (Di domenica 20 febbraio 2022) . Le dichiarazioni del tecnico rossonero Stefano Pioli a Dazn dopo Salernitana-Milan. Partita – «Quando non giochiamo da Milan è giusto essere delusi, lo siamo tutti. Avevamo cominciato bene ma non siamo stati precisi e lucidi nel gestire il pallone. Non siamo riusciti a dominare e abbiamo commesso errori difensivi che era da un po’ che non commettevamo. Siamo riusciti a pareggiarla ma dovevamo fare meglio». LEAO – «Non è mancato solo lui. Ho insistito con lui per tenerlo largo. Non è stato così determinante come nelle ultime partite, ma avesse fatto quel gol commenteremmo un’altra prestazione. Oggi siamo stati frenetici, volevamo chiuderla subito. Anche ad inizio secondo tempo abbiamo avuto diverse occasioni. Dopo il loro 2-1 abbiamo avuto una buona reazione ma non era la serata giusta». 5 PUNTI PERSI CON ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 20 febbraio 2022) . Le dichiarazioni del tecnico rossonero Stefanoa Dazn dopo Salernitana-– «Quando non giochiamo daè giusto essere delusi, lo siamo tutti. Avevamo cominciato bene ma non siamo stati precisi e lucidi nel gestire il pallone. Non siamo riusciti a dominare e abbiamo commesso errori difensivi che era da un po’ che non commettevamo. Siamo riusciti a pareggiarla ma dovevamo fare meglio». LEAO – «Non è mancato solo lui. Ho insistito con lui per tenerlo largo. Non è stato così determinante come nelle ultime partite, ma avesse fatto quel gol commenteremmo un’altra prestazione. Oggi siamo stati frenetici, volevamo chiuderla subito. Anche ad inizio secondo tempo abbiamo avuto diverse occasioni. Dopo il loro 2-1 abbiamo avuto una buona reazione ma non era la serata giusta». 5 PUNTI PERSI CON ...

