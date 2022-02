Padova, l’architetta chiamata a vigilare sui progetti del Pnrr si dimette subito dopo la nomina: è a processo per abuso d’ufficio (Di sabato 19 febbraio 2022) Chi controlla i controllori? Ovvero, chi verifica che i tecnici individuati dal ministero della Funzione Pubblica di Renato Brunetta per vigilare sulla realizzazione dei progetti in sede locale del Pnrr abbiano i requisiti per svolgere nel migliore dei modi e senza sospetti i loro impegni? Tocca al Ministero che li ha selezionati, alle Regione che li prende in carico o alle amministrazioni locali dove si realizzeranno i progetti? La domanda è di stringente attualità dopo il caso di un’architetta calabrese rinviata a giudizio per abuso d’ufficio in un procedimento legato allo scioglimento del comune di Pizzo Calabro: Maria Alfonsina Stuppia, questo il nome della donna, ha presentato domanda ed è stata selezionata dalla Regione Veneto a supporto dei piani del Comune di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 19 febbraio 2022) Chi controlla i controllori? Ovvero, chi verifica che i tecnici individuati dal ministero della Funzione Pubblica di Renato Brunetta persulla realizzazione deiin sede locale delabbiano i requisiti per svolgere nel migliore dei modi e senza sospetti i loro impegni? Tocca al Ministero che li ha selezionati, alle Regione che li prende in carico o alle amministrazioni locali dove si realizzeranno i? La domanda è di stringente attualitàil caso di un’architetta calabrese rinviata a giudizio perin un procedimento legato allo scioglimento del comune di Pizzo Calabro: Maria Alfonsina Stuppia, questo il nome della donna, ha presentato domanda ed è stata selezionata dalla Regione Veneto a supporto dei piani del Comune di ...

