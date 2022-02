“Non si farà più”: bomba Flavio Insinna, lo hanno fatto fuori (Di sabato 19 febbraio 2022) La decisione è stata confermata e per Flavio Insinna è una botta non da poco. L’annuncio è di poche ore fa Flavio Insinna (Youtube)Il celebre conduttore de L’Eredità, Flavio Insinna, sembra essere costretto a un grande addio. La sua esperienza è decennale, non solo come presentatore ma anche come attore. Amatissimo, infatti, è stato il suo ruolo a fianco di Terence Hill in alcune stagioni di Don Matteo, così come è molto apprezzato come conduttore del quiz di Rai1. Nelle ultime ore, però, la rete ha compiuto una scelta che cade pesantemente sulle spalle di Insinna, costretto a subirla e ad accettarla. Un colpo inaspettato per lui e per tutti i fan, che dovranno fare a meno della trasmissione. Flavio Insinna deve ... Leggi su ck12 (Di sabato 19 febbraio 2022) La decisione è stata confermata e perè una botta non da poco. L’annuncio è di poche ore fa(Youtube)Il celebre conduttore de L’Eredità,, sembra essere costretto a un grande addio. La sua esperienza è decennale, non solo come presentatore ma anche come attore. Amatissimo, infatti, è stato il suo ruolo a fianco di Terence Hill in alcune stagioni di Don Matteo, così come è molto apprezzato come conduttore del quiz di Rai1. Nelle ultime ore, però, la rete ha compiuto una scelta che cade pesantemente sulle spalle di, costretto a subirla e ad accettarla. Un colpo inaspettato per lui e per tutti i fan, che dovranno fare a meno della trasmissione.deve ...

Tg3web : Gli orchestrali del Teatro alla Scala di Milano hanno deciso: in solidarietà alla famiglia di Giulio Regeni, la tou… - romeoagresti : #Allegri: “Non ci sarà Bonucci perché ha un affaticamento al polpaccio. Vedremo se ce la farà per la Champions”. - ferrazza : Un parlamento vicino al paese, alle persone, legifererebbe domani su cannabis ed eutanasia. Ma non lo farà. Perché… - ItalianKING0 : @andreeee002 Nel peggiore degli scenari.. io non mi sento di escluderla. Troppi interessi in mezzo, troppo caos. Si… - AMorisieri : Penso di essere l’unico essere che non sa ancora il testo di brividi Certa roba mi farà sempre cagare dc -

Ultime Notizie dalla rete : Non farà Non aprite quella porta è la storia della 'famiglia tradizionale americana' ... e solo in second'ordine dai vari Venerdì 13 e Halloween " e incontrano una famiglia locale che li farà fuori uno alla volta (sperando che non lo consideriate uno spoiler). Non aprite quella porta è ...

Uncharted: le scene nei titoli di coda gettano le basi per il sequel, la spiegazione Non a caso, uno dei prigionieri mostrati all'inizio della scena nei titoli di coda ricorda Hector ... Sully stavolta ha i baffi che lo contraddistinguono nei videogiochi, cosa che farà molto piacere ai ...

