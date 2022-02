Napoli, emergenza totale: una sola speranza dall’infermeria, c’è l’annuncio (Di sabato 19 febbraio 2022) Problemi seri in casa Napoli. L’infermeria comincia a riempirsi, e per Luciano Spalletti c’è una sola speranza per il Barcellona. In casa Napoli si fa la conta con una situazione difficile sotto il punto di vista degli infortuni. La squadra azzurra arriva dal pareggio positivo del Camp Nou contro il Barcellona, che dà grande fiducia Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di sabato 19 febbraio 2022) Problemi seri in casa. L’infermeria comincia a riempirsi, e per Luciano Spalletti c’è unaper il Barcellona. In casasi fa la conta con una situazione difficile sotto il punto di vista degli infortuni. La squadra azzurra arriva dal pareggio positivo del Camp Nou contro il Barcellona, che dà grande fiducia Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

cn1926it : #Cagliari, emergenza in difesa per #Mazzarri: scelte obbligata per il tecnico - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 Il Mattino – Napoli, emergenza a centrocampo: Spalletti costretto a far… - infoitsport : Napoli, Spalletti di nuovo in emergenza: solo due centrocampisti per la fase cruciale - cn1926it : #Spalletti, emergenza a centrocampo: il tecnico azzurro può cambiare modulo? - ContropiedeA : Il Cagliari scenderà in campo per fare punti in ottica salvezza; il Napoli, nuovamente in emergenza, non dovrà pens… -