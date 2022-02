Monterchi | Carabinieri arrestano uno straniero per resistenza e droga

(Di sabato 19 febbraio 2022) Notte movimentata per idella Compagnia di Sansepolcro, che sono dovuti intervenire in un esercizio ...

Notte movimentata per idella Compagnia di Sansepolcro, che sono dovuti intervenire in un esercizio ......10 si è verificato un incidente stradale nella zona le ville di. Un'auto con cinque persone all'interno si è ribaltata. Sul posto automedica da Sansepolcro, ambulanze BLSD,di ...Arezzo, 19 febbraio 2022 - Notte a dir poco movimentata per i Carabinieri della Compagnia di Sansepolcro, che sono dovuti intervenire in un esercizio commerciale nel territorio del comune Monterchi, ...Ha preso a calci e pugni i carabinieri intervenuti per calmarlo. Dopo il fermo ha sfondato l'auto di servizio. I militari hanno chiesto aiuto al 118 MONTERCHI — Notte di follia a Monterchi, in ...