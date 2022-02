LIVE Berrettini-Alcaraz, ATP Rio 2022 in DIRETTA: si comincia non prima delle 19.00 (Di sabato 19 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.18 Il match inizierà non prima delle 19.00 ed in ogni caso dopo la sfida tra l’argentino Schwartzman e lo spagnolo Andujar, attualmente 6-5 nel primo set per il sudamericano. 17.15 Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Berrettini-Alcaraz, quarti di finale dell’ATP 500 di Rio 2022. Come seguire Berrettini-Alcaraz in tv – Le previsioni meteo a Rio de Janeiro Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match tra Matteo Berrettini e Carlos Alcaraz, valido per i quarti di finale dell’ATP500 di Rio de Janeiro. Sulla terra rossa brasiliana ci apprestiamo a vivere un ... Leggi su oasport (Di sabato 19 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.18 Il match inizierà non19.00 ed in ogni caso dopo la sfida tra l’argentino Schwartzman e lo spagnolo Andujar, attualmente 6-5 nel primo set per il sudamericano. 17.15 Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alladi, quarti di finale dell’ATP 500 di Rio. Come seguirein tv – Le previsioni meteo a Rio de Janeiro Buongiorno e bentrovati alladel match tra Matteoe Carlos, valido per i quarti di finale dell’ATP500 di Rio de Janeiro. Sulla terra rossa brasiliana ci apprestiamo a vivere un ...

Advertising

lorenzofares : Sarà ancora #Berrettini ???? vs #Alcaraz ????, la prima sul rosso. Ormai un classico, come un #Sinner ???? vs Bautista A… - infoitsport : LIVE - Berrettini-Alcaraz, quarti di finale ATP Rio de Janeiro 2022: RISULTATO in DIRETTA - infoitsport : LIVE - BERRETTINI-MONTEIRO 6-4 6-7(6) 6-3, ATP 500 RIO de Janeiro 2022: RISULTATO in DIRETTA - livetennisit : ATP 500 Rio de Janeiro e ATP 250 Doha, Marsiglia e Delray Beach: I risultati con il dettaglio del Day 6. A Rio Berr… - zazoomblog : LIVE Berrettini-Monteiro 6-4 6-7 6-3 ATP Rio 2022 in DIRETTA: il romano vince sotto la pioggia. Sfida con Alcaraz a… -