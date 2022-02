Lens vs Lione | pronostico e possibili formazioni

Leggi su sport.periodicodaily

(Di sabato 19 febbraio 2022) Oggi Sabato 19 febbraio allo Stade Bollaert-Delelis ci saranno in palio tre punti importanti in Ligue 1 tra, entrambe in lizza per un posto in Europa la prossima stagione. Entrambe hanno ottenuto vittorie lo scorso fine settimana, con Les Sang et Or che hanno vinto 3-2 contro il Bordeaux, mentre ilè in parità con Rennes e Monaco per un posto in Europa Conference League, dopo il trionfo 2-0 contro il Nizza. Il calcio di inizio divsè previsto alle 17 Anteprima della partitavs: a che punto sono le due squadre?Dopo settimane di inizio lento, Franck Haise ha visto il suo gruppo uscire molto determinato domenica, prendendo un vantaggio di 3-0 contro Les Girondins con meno di mezz’ora di gioco. La ...