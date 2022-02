L’amore libero diventa amore esclusivo: Alex Belli fa la proposta a Delia Duran (Di sabato 19 febbraio 2022) E’ tempo di cambiare le regole del game e Alex Belli ha deciso di farlo. E non parliamo della partita di bigliardo in cui erano impegnati l’attore e la sua compagna. Il man ha avuto tempo per riflettere e sembra aver preso la sua decisione: addio alL’amore libero, è tempo di cambiare tutto e dare una svolta alla relazione con Delia. Arriva quindi nella serata di ieri una nuova proposta per la Duran nella casa del Grande Fratello VIP 6: niente più libertà, niente scambi, niente intrecci, niente notti folli. Le regole cambiano e ci sarà una nuova parola chiave per questa relazione, la parola è ESCLUSIVITA’. A quanto pare il faccia a faccia che c’è stato nell’ultima puntata del GF VIP 6 è servito anche all’attore per capire che cosa vuole adesso, o ... Leggi su ultimenotizieflash (Di sabato 19 febbraio 2022) E’ tempo di cambiare le regole del game eha deciso di farlo. E non parliamo della partita di bigliardo in cui erano impegnati l’attore e la sua compagna. Il man ha avuto tempo per riflettere e sembra aver preso la sua decisione: addio al, è tempo di cambiare tutto e dare una svolta alla relazione con. Arriva quindi nella serata di ieri una nuovaper lanella casa del Grande Fratello VIP 6: niente più libertà, niente scambi, niente intrecci, niente notti folli. Le regole cambiano e ci sarà una nuova parola chiave per questa relazione, la parola è ESCLUSIVITA’. A quanto pare il faccia a faccia che c’è stato nell’ultima puntata del GF VIP 6 è servito anche all’attore per capire che cosa vuole adesso, o ...

