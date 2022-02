Juve, occhio a Danjuma: tripletta nel 4 - 1 del Sottomarino a Granada (Di sabato 19 febbraio 2022) Il Villarreal ritrova Danjuma, rimedia 3 punti e pensa alla Juventus. L'olandese di Lagos non segnava in Liga da ottobre e in generale da dicembre quando aveva perforato l'Atalanta e ha trovato un hat ... Leggi su gazzetta (Di sabato 19 febbraio 2022) Il Villarreal ritrova, rimedia 3 punti e pensa allantus. L'olandese di Lagos non segnava in Liga da ottobre e in generale da dicembre quando aveva perforato l'Atalanta e ha trovato un hat ...

ETGazzetta : Juve, occhio a Danjuma: tripletta nel 4-1 del Sottomarino a Granada #Liga - HollandGaeth : RT @HollandGaeth: ??#JUVE OCCHIO ALLA #LAZIO?? Prendendo in esame gli ultimi 10 match, gli uomini di #Sarri (Strakosha inviolato da 383') h… - FedericBlabla : @Tractor220510 @deliux9 @MarcoSimoni4 @totofaz @ncorrasco Occhio che la Juve ha dimostrato che arriva dove gli pare… - Andrea09065223 : @robypava Se non vai in Champions dev’essere esonerato. Per amore della Juve spero vada in Champions. Se nn c va, p… - infoitsport : Bremer è la kryptonite di Vlahovic: la Juve sogna lo sgarbo al Toro, ma occhio all'Inter -