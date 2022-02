Iran: Raisi a Macron, 'accordo su nucleare deve prevedere ritiro sanzioni' (Di domenica 20 febbraio 2022) Madrid: 19 feb. (Adnkronos/Dpa) - Lo stato dei negoziati per raggiungere un accordo sul programma nucleare Iraniano. Questo il tema del colloquio telefonico di una novantina di minuti che si è svolto tra i presidenti di Francia e Iran Emmanuel Macron ed Ebrahim Raisi. Raisi secondo quanto riportato dalla stampa Iraniana, ha sottolineato che l'accordo negoziato dall'Iran e dalle principali potenze mondiali a Vienna "deve prevedere il ritiro delle sanzioni, garanzie valide e la fine delle rivendicazioni politiche". Il presidente Iraniano avrebbe anche sottolineato che Teheran ha avanzato "proposte costruttive" nei negoziati e ha ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 20 febbraio 2022) Madrid: 19 feb. (Adnkronos/Dpa) - Lo stato dei negoziati per raggiungere unsul programmaiano. Questo il tema del colloquio telefonico di una novantina di minuti che si è svolto tra i presidenti di Francia eEmmanueled Ebrahimsecondo quanto riportato dalla stampaiana, ha sottolineato che l'negoziato dall'e dalle principali potenze mondiali a Vienna "ildelle, garanzie valide e la fine delle rivendicazioni politiche". Il presidenteiano avrebbe anche sottolineato che Teheran ha avanzato "proposte costruttive" nei negoziati e ha ...

