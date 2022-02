Insider – Faccia a faccia con il crimine: su Rai3 il secondo appuntamento con il programma di Roberto Saviano (Di sabato 19 febbraio 2022) Lo scrittore napoletano è pronto a tornare su Rai3 per condurre la seconda puntata del suo nuovo show televisivo dal titolo di Insider – faccia a faccia con il crimine. Roberto Saviano si troverà nuovamente di fronte alle organizzazioni criminali che di fatto gli stanno rendendo impossibile la vita, raccontandola con le sue ammirate doti di narratore come mai era successo prima alla televisione italiana. Il conduttore scende accende nuovamente la macchina da presa per mostrarci il racconto delle chiacchierate effettuate a tu per tu con persone che hanno fatto parte dall’interno delle organizzazioni criminali più pericolose d’Italia e del mondo oppure con chi gli ha dato la caccia per tanto tempo. La seconda puntata del delicato in ... Leggi su thesocialpost (Di sabato 19 febbraio 2022) Lo scrittore napoletano è pronto a tornare super condurre la seconda puntata del suo nuovo show televisivo dal titolo dicon ilsi troverà nuovamente di fronte alle organizzazioni criminali che di fatto gli stanno rendendo impossibile la vita, raccontandola con le sue ammirate doti di narratore come mai era successo prima alla televisione italiana. Il conduttore scende accende nuovamente la macchina da presa per mostrarci il racconto delle chiacchierate effettuate a tu per tu con persone che hanno fatto parte dall’interno delle organizzazioni criminali più pericolose d’Italia e del mondo oppure con chi gli ha dato la caccia per tanto tempo. La seconda puntata del delicato in ...

Advertising

robertosaviano : Ieri sera quasi un milione di persone ha seguito la prima puntata di #Insider e ha fatto con me questo viaggio dolo… - robertosaviano : Da sabato 12 febbraio, per quattro sabati consecutivi, in prima serata su @RaiTre va in onda #Insider. Faccia a fa… - robertosaviano : #Insider mi ha permesso di rispondere a domande che mi si sono conficcate dentro per anni. Ad Anna Carrino, compagn… - SMSNEWSOFFICIAL : Secondo appuntamento su Rai 3 con “Insider: faccia a faccia con il crimine”: protagonista la testimone di giustizia… - linomalafronte : RT @robertosaviano: Ieri sera quasi un milione di persone ha seguito la prima puntata di #Insider e ha fatto con me questo viaggio doloroso… -