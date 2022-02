Fornovo | in fiamme 200 metri quadri di tetto e gli appartamenti di una palazzina

(Di sabato 19 febbraio 2022)San Giovanni. Un vasto incendio ha coinvolto ildi una casa nella notte, in via Vittorio Emanuele. A bruciare circa 200quadrati die parte deglisottostanti. I Vigili del fuoco del distaccamento di Dalmine, i volontari di Treviglio e di Romano di Lombardia sono intervenuti intorno alle 1,20. Una volta spente le, hanno bonificato tutta l’area compromessa. Fortunatamente non si sono registrati feriti.

Un tetto completamente distrutto dalle fiamme. Ancora un incendio questa notte nella Bassa, a Fornovo San Giovanni. E' divampato in via Vittorio Emanuele, attorno all1.20 e i danni sono decisamente ingenti. Una vasta porzione di tetto e alcuni appartamenti sottostanti hanno preso fuoco nella notte tra il 18 e il 19 febbraio a Fornovo San Giovanni in un edificio. I pompieri hanno spento le fiamme.