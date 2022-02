Decreto stato di emergenza e green pass è legge: in arrivo le linee guida per i sistemi di aerazione nelle aule. TESTO in Gazzetta Ufficiale (Di sabato 19 febbraio 2022) Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 18 febbraio 2022 la legge 18 febbraio 2022, n. 11: Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, recante proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 19 febbraio 2022) Pubblicata nellan. 41 del 18 febbraio 2022 la18 febbraio 2022, n. 11: Conversione in, con modificazioni, del24 dicembre 2021, n. 221, recante proroga dellodinazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19. L'articolo .

Advertising

borghi_claudio : Giusto per ripetere. Ieri la Lega non ha bocciato nessun emendamento per cancellare il green pass con il termine de… - borghi_claudio : Per chi volesse seguire gli emendamenti in corso al decreto green pass li trova nel sito della commissione XII in q… - borghi_claudio : Giusto per capire la polemica SUL NULLA per gli (inutili) ordini del giorno collegati al decreto approvato in setti… - orizzontescuola : Decreto stato di emergenza e green pass è legge: in arrivo le linee guida per i sistemi di aerazione nelle aule. TE… - MarcoPic12 : RT @Anna302478978: partiti della maggioranza che appoggia il governo Draghi. Il voto segue la conversione in legge del decreto legge n. 221… -