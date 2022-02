Ciclismo | Tim Wellens | “Oggi non è stata una tappa facile Ho iniziato il Col d’Eze in una buona posizione”

(Di sabato 19 febbraio 2022) Il belga Timesprime la propria opinione dopo il successo odierno al Tour Alpes Maritimes et du Var. Continua il momento di grazia della Lotto Soudal, a segno ieri con l’australiano Caleb Ewan al termine di un bellissimo sprint. Il nativo di Sint-Truiden ha commentato alla stampa ai microfoni della squadra: “non èuna. Come ieri mi sentivo molto bene, èuna bellissima sensazione essere portato ai piedi della salita finale dai miei compagni di squadra”. Il 31enne fiammingo ha ha continuato dicendo “Hoil Colin una, non ho avuto una risposta immediata all’accelerazione di Quintana. Ho capito nei minuti seguenti che stava andando troppo veloce, ho ...

Si corresse solo nel mese di febbraio e si ripetessero in loop gare ondulate di media montagna,Wellens sarebbe uno dei più grandi fenomeni delmondiale e al contempo uno dei più vincenti. Lo strapotere che il belga della Lotto (formazione partita a mille in questo primo scorcio di ...Fondata nel 1984 per volere di Jan Raas e da subito protagonista neldi primo piano, la ... Mick evan Dijke, insieme a Michel Hessmann, sono passisti e cronoman promettenti, capaci di ...Il belga Tim Wellens esprime la propria opinione dopo il successo odierno al Tour Alpes Maritimes et du Var. Continua il momento di grazia della Lotto Soudal, a segno ieri con l’australiano Caleb Ewan ...Dopo la vittoria di Caleb Ewan nella prima frazione disputata ieri, anche la seconda va al team belga, grazie al successo di Tim Wellens, che ha avuto la meglio allo sprint di Nairo Quintana ...