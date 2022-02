Caso Epstein, morto in cella anche Jean-Luc Brunel: “Le prime prove indicano il suicidio” – sarà davvero così? (Di sabato 19 febbraio 2022) L’ ex agente francese di moda ed indossatore, Jean-Luc Brunel, sospettato di essere coinvolto nel giro di prostituzione minorile del defunto miliardario statunitense Jeffrey Epstein, è stato trovato morto nella sua cella della prigione di Parigi La Santé durante le prime ore di sabato mattina. La Procura di Parigi ha confermato la sua morte all’Afp, agenzia di stampa francese, e ha dichiarato che sul presunto incidente è stata aperta un’indagine. Secondo quanto riferito dall’emittente francese BFM TV, citando alcune sue fonti vicine, Brunel, che era in custodia cautelare dalla fine del 2020, si sarebbe suicidato impiccandosi nella sua cella. Il suo corpo sarebbe stato scoperto da una pattuglia notturna intorno all’una di notte di ... Leggi su periodicoitaliano (Di sabato 19 febbraio 2022) L’ ex agente francese di moda ed indossatore,-Luc, sospettato di essere coinvolto nel giro di prostituzione minorile del defunto miliardario statunitense Jeffrey, è stato trovatonella suadella prigione di Parigi La Santé durante leore di sabato mattina. La Procura di Parigi ha confermato la sua morte all’Afp, agenzia di stampa francese, e ha dichiarato che sul presunto incidente è stata aperta un’indagine. Secondo quanto riferito dall’emittente francese BFM TV, citando alcune sue fonti vicine,, che era in custodia cautelare dalla fine del 2020, si sarebbe suicidato impiccandosi nella sua. Il suo corpo sarebbe stato scoperto da una pattuglia notturna intorno all’una di notte di ...

