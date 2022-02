Brad Pitt fa causa ad Angelina Jolie, è per vigneto dove si sono sposati (Di sabato 19 febbraio 2022) (Adnkronos) – Lei avrebbe venduto la sua quota di partecipazione a Chateau Miraval senza consultarlo L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di sabato 19 febbraio 2022) (Adnkronos) – Lei avrebbe venduto la sua quota di partecipazione a Chateau Miraval senza consultarlo L'articolo proviene da City Roma News.

Advertising

MediasetTgcom24 : Brad Pitt denuncia Angelina Jolie per aver venduto la sua parte di vigneti ad un oligarca russo #angelinajolie… - ginettapittora : Puoi essere brad pitt ma se hai i mocassini stammi alla larga - angeliquepoison : RT @BeneMiarelli: Ecco io credo che i piedi non li toccherei così nemmeno a Brad Pitt, figuriamoci a BARUTTO #gfvip - ilgiornale : L'attore ha citato in giudizio l'ex moglie per avere venduto le quote azionarie del vigneto francese, dove la coppi… - fraspinetta : lei a cena con richard gere e io con brad pitt #belve -