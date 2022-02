Berrettini batte Monteiro e la pioggia a Rio | è nei quarti con Fognini in tv dalle 18

(Di sabato 19 febbraio 2022) Nel “500” sulla terra rossa brasiliana - in diretta su SuperTennis - dopo un'interruzione di sei ore, il romano, primo favorito del seeding, al 2° turno supera in tre set la wild card di casa e trova Alcaraz. Il ligure si gioca l’ingresso in semifinale con l’argentino Coria

Ultime Notizie dalla rete : Berrettini batte

si procura un'altra palla break nel settimo gioco, ma arriva un acquazzone e i due giocatori sono obbligati ad abbandonare il campo. Dopo una pausa infinita di sei ore finalmente i due ...15 - 0 DIRITTO DI POCO LUNGO DI! CHE BOLIDE IN RISPOSTA 0 - 0 Si comincia a Rio de Janeiro!il padrone di casa. INIZIO PRIMO SET 18.39 C'è tanta attesa per il ritorno in campo del ...4.36 Berrettini batte Thiago e va ai quarti L'italiano Matteo Berrettini, sesto nella classifica mondiale, soffre ma riesce a battere il brasiliano Thiago Monteiro (106), qualificandosi per i quarti ...Pioggia protagonista, e così si concludono soltanto gli ottavi di finale: Matteo Berrettini piega il brasiliano Thiago Monteiro con lo score di 6-4 6-7 (6) 6-3, a seguire, nella notte di Rio, lo ...