(Di sabato 19 febbraio 2022) Roma, 19 feb. (Adnkronos) - "un. Il momento è questo: come spesso capita dopo i periodi di crisi". Così Giovannial congresso di

Advertising

TV7Benevento : Azione: Toti, 'serve paese migliore e meritocratico' - - LuciaLaVita1 : @claudiovelardi Ho il sospetto che #Letta voglia la larga coalizione con FI, Azione di #Calenda, IV DI #RENZI, FC d… - ContardoMarino : @CarloCalenda @Azione_it Che Berlusconi si svincoli dell'alleanza con Meloni e Salvini è molto improbabile, e i suo… - Rossana44792035 : RT @danieledv79: Nella stessa intervista Calenda non vuole dialogare con @matteorenzi e @ItaliaViva perché parlano con Toti e Brugnaro, che… - danieledv79 : Nella stessa intervista Calenda non vuole dialogare con @matteorenzi e @ItaliaViva perché parlano con Toti e Brugna… -

Ultime Notizie dalla rete : Azione Toti

... "La politica non è rumore ma: l'Italia sul serio". Un breve saluto di Roberto Gualtieri, ... Giovanni, Presidente della Regione Liguria e Vicepresidente di Coraggio Italia, Ettore Rosato ...Il primo congresso diUn breve saluto di Roberto Gualtieri, Sindaco di Roma, quindi l'... Antonio Tajani Vicepresidente del Partito Popolare Europeo e Coordinatore di Forza Italia, Giovanni,...Roma, 19 feb. (Adnkronos) - "Serve un paese migliore, meritocratico. Il momento è questo: come spesso capita dopo i periodi di crisi". Così Giovanni Toti al congresso di Azione.Al via il primo congresso di Azione, il partito fondato dall'ex ministro Carlo Calenda ... Antonio Tajani Vicepresidente del Partito Popolare Europeo e Coordinatore di Forza Italia, Giovanni Toti, ...