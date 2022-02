Azione, a Roma il 1°congresso. Calenda a Pd, Lega e Fi: “Noi mai con Fdi e M5S. E voi?” (Di sabato 19 febbraio 2022) (Adnkronos) – “Quale è la logica?”. Carlo Calenda lo chiede Enrico Letta, Giancarlo Giorgetti, Antonio Tajani, Roberto Speranza, Ettore Rosato. I big di Pd, Lega, Fi, Leu, Iv riuniti in platea per il primo congresso di Azione. Un ‘dream team’ per le politiche 2023. O magari per il post politiche 2023. E la logica su cui si interroga Calenda è quella per cui forze politiche che appartengono alle grandi famiglie europee debbano allearsi con “populisti e sovranisti”. “Veniamo dalle grandi famiglie politiche europee -dice Calenda- ma poi alle elezioni ce ne andiamo con Fdi e M5S? Ma dove nelle radici culturali dei socialdemocratici, dei popolari e dei liberali europei esiste la possibilità di sottomettersi a sovranisti e populisti? Noi non saremo mai alleati con i populisti e i sovranisti, la scelta è ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 19 febbraio 2022) (Adnkronos) – “Quale è la logica?”. Carlolo chiede Enrico Letta, Giancarlo Giorgetti, Antonio Tajani, Roberto Speranza, Ettore Rosato. I big di Pd,, Fi, Leu, Iv riuniti in platea per il primo congresso di. Un ‘dream team’ per le politiche 2023. O magari per il post politiche 2023. E la logica su cui si interrogaè quella per cui forze politiche che appartengono alle grandi famiglie europee debbano allearsi con “populisti e sovranisti”. “Veniamo dalle grandi famiglie politiche europee -dice- ma poi alle elezioni ce ne andiamo con Fdi e M5S? Ma dove nelle radici culturali dei socialdemocratici, dei popolari e dei liberali europei esiste la possibilità di sottomettersi a sovranisti e populisti? Noi non saremo mai alleati con i populisti e i sovranisti, la scelta è ...

Azione_it : Il programma del nostro primo Congresso. Vi aspettiamo da domani al Palazzo dei Congressi di Roma. In streaming sul… - CarloCalenda : Voglio iniziare ringraziando chi ha reso possibile l'avventura di @Azione_it in questi due anni. Lo staff - ragazzi… - Agenzia_Ansa : Al via il primo congresso di Azione, la formazione politica fondata dall'ex ministro Carlo Calenda. Al palazzo dei… - TV7Benevento : Azione: Calenda, 'noi terzi rispetto a centrosinistra e centrodestra' - - Theskeptical_ : RT @giangoSGV: 'Non posso promettervi come ha fatto Letta che saremo insieme e vinceremo le elezioni ma certo ci sono grandi spazi di colla… -