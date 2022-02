Atp 500 Rio 2022: Berrettini si arrende al terzo set, Alcaraz sfrutta a suo favore la pioggia (Di domenica 20 febbraio 2022) Matteo Berrettini cede 6-2 2-6 6-2 a Carlos Alcaraz nei quarti di finale del torneo Atp 500 di Rio 2022 in cui era la testa di serie numero uno. In Brasile l’azzurro non gioca benissimo al cospetto del nuovo che avanza, il formidabile diciottenne spagnolo che sta scalando le classifiche e che sulla terra rossa è devastante: 2-6 nel primo set, 6-2 per l’azzurro nel secondo e tutto sembra girare a suo favore, ma la pioggia fa sì che il match sia interrotto per quasi due ore e al ritorno in campo è l’iberico a spuntarla facilmente. In semifinale c’è un altro italiano per Alcaraz: si tratta di Fabio Fognini, che oggi ha superato Coria e che proverà a vendicare Berrettini. Il primo set parte sostanzialmente sul filo dell’equilibrio ed è piuttosto Alcaraz ... Leggi su sportface (Di domenica 20 febbraio 2022) Matteocede 6-2 2-6 6-2 a Carlosnei quarti di finale del torneo Atp 500 di Rioin cui era la testa di serie numero uno. In Brasile l’azzurro non gioca benissimo al cospetto del nuovo che avanza, il formidabile diciottenne spagnolo che sta scalando le classifiche e che sulla terra rossa è devastante: 2-6 nel primo set, 6-2 per l’azzurro nel secondo e tutto sembra girare a suo, ma lafa sì che il match sia interrotto per quasi due ore e al ritorno in campo è l’iberico a spuntarla facilmente. In semifinale c’è un altro italiano per: si tratta di Fabio Fognini, che oggi ha superato Coria e che proverà a vendicare. Il primo set parte sostanzialmente sul filo dell’equilibrio ed è piuttosto...

Advertising

Eurosport_IT : FOGNINI IN SEMIFINALE ?? L’italiano non concede un attimo di tregua a Coria: battuto per 6-4 e 6-2 in poco più di u… - giorgiobaldin12 : Djokovic alla fine la spunta ed è stato ammesso all’ATP 500 di Dubai. Ma come si fa a cedere ad uno che continua a… - sportface2016 : #AtpRio, #Berrettini si arrende al terzo set: #Alcaraz sfrutta lo stop per pioggia a suo vantaggio - _melissavlt : Matteo si era già rotto i coglioni all'ennesimo vamos di quello, così ha deciso di impersonificare Paire e volare… - weirdylena : visto i partecipanti io le speranze per l’ATP 500 Acapulco non le ho proprio, però lo guarderò lo stesso, giusto pe… -