Atletica | Ossama Meslek esplode a Birmingham | record italiano sui 1500! Giuseppe D’Urso cade dopo 25 anni

(Di sabato 19 febbraio 2022)è letteralmente esploso in questo avvio di stagione e oggi ha siglato il nuovodei 1500 metri indoor! Prestazione maiuscola dell’azzurro, che ha sfruttato al meglio la gara velocissima di(Gran Bretagna), per abbattere la barriera del 3’38” e planare sull’arrivo col tempo di 3:37.29. Prova semplicemente sontuosa per il 25enne veneto, che ha abbassato di due decimi un primato vecchio di addirittura 25! Era il 22 febbraio quandofece segnare 3:37.5 (manuale). I 1500 metri al coperto si confermano decisamente frizzanti in questo avvio di stagione alle nostre latitudini: negli ultimi undici giorni, infatti, Nesim Amsellek ha corso in 3:38.42 (8 febbraio) e poi Pietro Arese si è esaltato in ...

Meslek è invece diventato il terzo italiano di sempre sui 3000 metri. Il 25enne di origini marocchine ha corso in 7:44.45 sempre in terra francese: standard per i Mondiali, miglioramento ...Vomano) e al femminile Micol Majori (Pro Sesto). In Francia, a Metz , nella tappa Silver ... mentre nei 3000 è attesoMeslek (Atl. Vicentina). Iscritto anche Francesco Conti (Atl. Imola ...Ossama Meslek è letteralmente esploso in questo avvio di stagione ... in un pomeriggio a forti tinte azzurre in questa tappa del World Indoor Tour di atletica leggera (livello gold).L’atletica riscrive i propri record ... sarà interessante lo scontro diretto con i miei colleghi Nesim Amsellek (3:38.42 nei 1500) e Ossama Meslek (7:44.45 nei 3000). Sarà divertente per il pubblico”.