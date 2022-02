Airbnb affitta case nella terra che Pechino ha tolto agli Uiguri (Di sabato 19 febbraio 2022) La solida crescita di Airbnb, sponsor delle Olimpiadi di Pechino, in Cina è in parte legata ai circa 700 affitti turistici che la piattaforma offre in Tibet e Xinjiang, dove la Cina è accusata di violazioni dei diritti umani. È quanto riporta l’agenzia di stampa Afp. LEGGI ANCHE –> Air bnb mette in campo una nuova regola “anti-party” per chi affitta a Capodanno Poiché domenica si concluderanno i Giochi invernali di Pechino, la piattaforma americana di noleggio turistico non ha rinunciato a sostenere l’evento, nonostante gli appelli delle associazioni per la difesa delle libertà. Airbnb è uno dei maggiori finanziatori del Comitato Olimpico Internazionale (CIO), con un contratto di sponsorizzazione di nove anni, che durerà fino al 2028. Secondo il Financial Times, il supporto ammonta a 500 milioni di ... Leggi su giornalettismo (Di sabato 19 febbraio 2022) La solida crescita di, sponsor delle Olimpiadi di, in Cina è in parte legata ai circa 700 affitti turistici che la piattaforma offre in Tibet e Xinjiang, dove la Cina è accusata di violazioni dei diritti umani. È quanto riporta l’agenzia di stampa Afp. LEGGI ANCHE –> Air bnb mette in campo una nuova regola “anti-party” per chia Capodanno Poiché domenica si concluderanno i Giochi invernali di, la piattaforma americana di noleggio turistico non ha rinunciato a sostenere l’evento, nonostante gli appelli delle associazioni per la difesa delle libertà.è uno dei maggiori finanziatori del Comitato Olimpico Internazionale (CIO), con un contratto di sponsorizzazione di nove anni, che durerà fino al 2028. Secondo il Financial Times, il supporto ammonta a 500 milioni di ...

