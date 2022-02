A che ora gioca Matteo Berrettini contro Alcaraz? Dove vederlo in tv, programma in chiaro, streaming (Di sabato 19 febbraio 2022) Matteo Berrettini affronterà Carlos Alcaraz ai quarti di finale del torneo ATP 500 di Rio de Janeiro. Il tennista italiano scenderà sulla terra rossa della metropoli brasiliana per incrociare lo spagnolo in quella che è la rivincita del terzo turno dei recenti Australian Open, quando il romano si impose al quinto set al termine di un’intensa battaglia e poi si involò fino alla semifinale persa con onore contro Rafael Nadal. Si preannuncia un duello titanico anche in questa occasione (anche se si giocherà al meglio dei tre set), la superficie sembra poter favorire l’iberico ma il nostro portacolori ha tutte le carte in regola per esprimersi nel miglior modo possibile. Matteo Berrettini è reduce dal match infinito con il brasiliano Thiago Monteiro, rinviato di un giorno per pioggia e poi ... Leggi su oasport (Di sabato 19 febbraio 2022)affronterà Carlosai quarti di finale del torneo ATP 500 di Rio de Janeiro. Il tennista italiano scenderà sulla terra rossa della metropoli brasiliana per incrociare lo spagnolo in quella che è la rivincita del terzo turno dei recenti Australian Open, quando il romano si impose al quinto set al termine di un’intensa battaglia e poi si involò fino alla semifinale persa con onoreRafael Nadal. Si preannuncia un duello titanico anche in questa occasione (anche se si giocherà al meglio dei tre set), la superficie sembra poter favorire l’iberico ma il nostro portacolori ha tutte le carte in regola per esprimersi nel miglior modo possibile.è reduce dal match infinito con il brasiliano Thiago Monteiro, rinviato di un giorno per pioggia e poi ...

Advertising

beppe_grillo : Quasi 4 giovani su 10 hanno stipendi che non arrivano a 9 euro lordi l'ora. L'introduzione di un #SalarioMinimo è u… - cla_cominardi : Quasi 4 giovani su dieci hanno stipendi che non arrivano a 9 euro lordi l’ora. L’introduzione del #salariominimo no… - CarloCalenda : Il costo dell'energia ora è altissimo e servono misure più forti, @Azione_it ha fatto proposte dettagliate. Ma il p… - Corry08101961 : RT @MarceVann: Mi sa che sia giunta l'ora che il #nonno vada in pensione, visto che durante le cerimonie, non riesce nemmeno a ricordarsi d… - PE0PL3WATCH1NG : @0NL17H3BR4V3 sono crollatx a dormire scusami un sacco ?? btw ora mi sto preparando per andare a scuola che ho l’int… -