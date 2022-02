W13: una generazione di talento la F1 Mercedes 2022 (Di venerdì 18 febbraio 2022) Oggi, venerdi 18 febbraio 2022, presentazione della W13. Dopo le prime sette monoposto, tra cui Red Bull e Ferrari, oggi è la volta anche della nuova Mercedes per il Mondiale 2022. La nuova W13 Mercedes Si chiama W13 ed è la macchina affidata alla coppia tutta britannica Lewis Hamilton-George Russell. Il motore della nuova Mercedes era stato acceso mesi fa con tanto di video sui social del team di Stoccarda. Nuova linfa e grande aspettativa per una Formula 1 seguita quest’anno su tutti i canal sport e social, Mercedes lo sarà ancora di più prospetta il team. Tutte le nuove macchine sono esplosive e danno grandi attese ma la nostra Mercedes oggi è senza veli. Toto Wolff ha dichiarato: “Non deve avere problemi, i Piloti corrono, la macchina va bene, deve andare ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 18 febbraio 2022) Oggi, venerdi 18 febbraio, presentazione della W13. Dopo le prime sette monoposto, tra cui Red Bull e Ferrari, oggi è la volta anche della nuovaper il Mondiale. La nuova W13Si chiama W13 ed è la macchina affidata alla coppia tutta britannica Lewis Hamilton-George Russell. Il motore della nuovaera stato acceso mesi fa con tanto di video sui social del team di Stoccarda. Nuova linfa e grande aspettativa per una Formula 1 seguita quest’anno su tutti i canal sport e social,lo sarà ancora di più prospetta il team. Tutte le nuove macchine sono esplosive e danno grandi attese ma la nostraoggi è senza veli. Toto Wolff ha dichiarato: “Non deve avere problemi, i Piloti corrono, la macchina va bene, deve andare ...

periodicodaily : W13: una generazione di talento la F1 Mercedes 2022 #Mercedes #W13 - chiccazambe13 : Analisi tecnica delle soluzioni mostrate sulla nuova @MercedesAMGF1 #W13 che mostra una filosofia ben diversa rispe… - DaniGuillen23 : RT @SalaStampRacing: ?? Una #W13 che mette in mostra tanti particolari interessanti l'abbiamo analizzata qui ma non perdetevi la live Tech d… - Motorsport_IT : #F1 | #TecnicaF1, #Mercedes #W13: c'è una questione di fondo #Formula1 | #F12022 - CassieFran : RT @SalaStampRacing: ?? Una #W13 che mette in mostra tanti particolari interessanti l'abbiamo analizzata qui ma non perdetevi la live Tech d… -