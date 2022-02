Università Suor Orsola Benincasa, via ai test d’ingresso: da marzo iscrizioni gratuite e tre sessioni di prove (Di venerdì 18 febbraio 2022) Anche quest’anno l’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli è tra le prime Università italiane a dare il via ai test d’ingresso per l’iscrizione al prossimo anno accademico (2022-23). Una ‘rivoluzione’ che compie cinque anni e rappresenta ormai un progetto consolidato e molto apprezzato dagli studenti: più tappe e più opportunità per chi si appresta alla difficile scelta del proprio percorso universitario che spesso è anche la scelta di quello che sarà il percorso della propria vita futura.Quest’anno si parte con la prima sessione di test d’ingresso dal 21 al 31 marzo per la quale sono già aperte le iscrizioni (info su www.unisob.na.it/iscrizioni). Un’opportunità valida per il Corso ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 18 febbraio 2022) Anche quest’anno l’di Napoli è tra le primeitaliane a dare il via aiper l’iscrizione al prossimo anno accademico (2022-23). Una ‘rivoluzione’ che compie cinque anni e rappresenta ormai un progetto consolidato e molto apprezzato dagli studenti: più tappe e più opportunità per chi si appresta alla difficile scelta del proprio percorso universitario che spesso è anche la scelta di quello che sarà il percorso della propria vita futura.Quest’anno si parte con la prima sessione didal 21 al 31per la quale sono già aperte le(info su www.unisob.na.it/). Un’opportunità valida per il Corso ...

GroupNetcom : Nasce Lab Fattoria 4.0 ??, un percorso di #formazione nel settore della #greeneconomy e della #sostenibilità, in col… - UcidSezLecco : RT @UCIDpadova: 'Le religioni e le sfide economiche per il futuro: il Cristianesimo' ad #INTERRELIGIOUS2022. Incontro con suor #HelenAlford… - Scaccabaro : RT @UCIDpadova: 'Le religioni e le sfide economiche per il futuro: il Cristianesimo' ad #INTERRELIGIOUS2022. Incontro con suor #HelenAlford… - UCIDpadova : 'Le religioni e le sfide economiche per il futuro: il Cristianesimo' ad #INTERRELIGIOUS2022. Incontro con suor… - RedattoreSocial : Pascal Perillo, professore ordinario all'#Università Suor Orsola Benincasa di #Napoli, è stato eletto nuovo preside… -