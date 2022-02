Università | alla Luiss la prima tripla laurea al mondo

(Di venerdì 18 febbraio 2022) (Adnkronos) – Unaper formare i futuri leader internazionali. Perché la “diplomazia della cultura e della formazione” italiana connette e avvicina tre continenti per preparare manager globali. E’ seguendo questa traiettoria che oggi, con una cerimonia online, laGuido Carli, la Renmin University of China di Pechino e la George Washington University di Washington D.C., hanno annunciato il lancio di ‘Ace’ – acronimo di “America, China & Europe”, una inedita ‘’ in ‘Business Administration’ che, unendo tre differenti Paesi e culture manageriali ed istituzionali, rappresenta una assoluta new entry nel panorama mondiale dell’alta formazione.firma del nuovo percorso educativo hanno partecipato il Rettore dellaAndrea ...

Advertising

AndreaLisi15 : RT @Marinettoski: Secondo uno studio dell’università di casa mia, osservando la gente dal balcone si giunge alla conclusione che un 30% di… - suzysolidor1900 : RT @Marinettoski: Secondo uno studio dell’università di casa mia, osservando la gente dal balcone si giunge alla conclusione che un 30% di… - Werth1955 : @antoniopiazzol9 @La7tv @tomasomontanari Io lavoro “alla Sanità”, come scrive lei, da 40 anni, più sei di Universit… - 972b974e1b0440e : RT @Marinettoski: Secondo uno studio dell’università di casa mia, osservando la gente dal balcone si giunge alla conclusione che un 30% di… - attilascuola : RT @Marinettoski: Secondo uno studio dell’università di casa mia, osservando la gente dal balcone si giunge alla conclusione che un 30% di… -

Ultime Notizie dalla rete : Università alla

Adnkronos

... Massimo Ambanelli e Emanuele Pizzigalli , in stretta collaborazione con l'di Parma, Hi -...è interessata in un'ottica di lungo periodo all' evoluzione dei settori che gravitano intorno......del bonus salute mentale /psicologo per chiedere al governo di sostenere chi fa ricorso... L'analisi condotta da ricercatori australiani dell'del Queensland ha riguardato 204 paesi e ...