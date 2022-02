Tiribocchi su Juve Torino: «Partita combattuta e spero emozionante» (Di venerdì 18 febbraio 2022) Tiribocchi: «Juve-Toro sarà un derby intenso e combattuto. Vlahovic ha portato entusiasmo, con lui si alza il livello» – ESCLUSIVA Simone Tiribocchi è intervenuto in esclusiva ai microfoni di JuventusNews24 per fare il punto sui bianconeri e per analizzare il derby contro il Torino, in programma questa sera all’Allianz Stadium. Di seguito le parole dell’ex attaccante. JuveNTUS – «La Juventus aveva bisogno di un attaccante centrale e ha preso il migliore in circolazione, uno dei migliori per numeri e tipologia di gioco. Conosce il campionato italiano ed è giovane, ma questi sono particolari. Credo che la Juve sia migliorata anche sotto l’ambizione generale: quando vai a fare un colpo a gennaio così importante alzi il livello di tutta la squadra perchè ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 18 febbraio 2022): «-Toro sarà un derby intenso e combattuto. Vlahovic ha portato entusiasmo, con lui si alza il livello» – ESCLUSIVA Simoneè intervenuto in esclusiva ai microfoni dintusNews24 per fare il punto sui bianconeri e per analizzare il derby contro il, in programma questa sera all’Allianz Stadium. Di seguito le parole dell’ex attaccante.NTUS – «Lantus aveva bisogno di un attaccante centrale e ha preso il migliore in circolazione, uno dei migliori per numeri e tipologia di gioco. Conosce il campionato italiano ed è giovane, ma questi sono particolari. Credo che lasia migliorata anche sotto l’ambizione generale: quando vai a fare un colpo a gennaio così importante alzi il livello di tutta la squadra perchè ...

Ultime Notizie dalla rete : Tiribocchi Juve Calcio in tv: Sampdoria - Sassuolo Domenica ricca di partite come di consueto in tv: in evidenza il posticipo serale tra la nuova Juve di Vlahovic e il Verona, in onda in esclusiva su Dazn. SKY. Il "lunch match" domenicale va in ...Tiribocchi

Un'altalena di emozioni... All'Olimpico passa la Juve! La goffa conclusione di coscia dell'attaccante inglese spedisce la palla sopra la traversa, strappando un 'nooo' di disappunto a Tiribocchi, seconda voce in telecronaca, e ricacciando in gola a Pardo ...

