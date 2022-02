Sondaggi | corsa a due PD-FdI La strada stretta di Draghi fra i partiti

Leggi su velvetmag

(Di venerdì 18 febbraio 2022) Si polarizza la competizione politica italiana fra i, all’inizio dell’ultimo anni di legislatura, prima delle elezioni politiche previste nel 2023. Nella Supermedia deidi oggi 18 febbraio, per l’agenzia di stampa Agi, YouTrend evidenzia quella che appare come unaa due tra Partito Democratico in testa con il 21% dei consensi, e Fratelli d’Italia in costante crescita al 20,4%. Altristi danno lo schema capovolto: FdI primo e Pd secondo, ma la sostanza non cambia., la strana coppia Letta-Meloni Il punto su cui si riflette nelle segreterie deiè che sta progressivamente crescendo, settimana dopo settimana, il divario fra la ‘strana coppia’ Letta-Meloni e ‘il resto del mondo’, politicamente parlando. La Lega, in particolare, perde lo 0,3% in ...