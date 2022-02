Santacroce | “Koulibaly? Contro il Barcellona senza voto”

(Di sabato 19 febbraio 2022) Fabiano, procuratore sportivo ed ex calciatore del Napoli, ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli durante la trasmissione “Radio Goal” della prestazione degli azzurri nella sfida di ieriil. Di seguito quanto evidenziato: “Pensa se il Napoli avesse fatto il palleggio che sa fare al. Ieri abbiamo visto tanti passaggi sbagliati, cosa che solitamente non accade. Il palleggio del Napoli può mettere in difficoltà qualsiasi squadra, ieri poi è venuta fuori anche la qualità degli avversari”. “Il fattore mentale ha influito. Nel primo quarto d’ora ho visto un Napoli tanto attento, ha sbagliato qualche passaggio in più. Si tratta comunque di un risultato positivissimo, assolutamente”. FOTO: Imago –Napolisu ...

è intervenuto Fabiano, ex difensore, tra le altre, di Napoli e Parma. Di seguito, un ... E' tornatoma Juan Jesus ha provato a non farlo 'mancare' 'Juan Jesus una gran bella ...Fabiano Santacroce, ex calciatore del Napoli ... potrebbe mettere sotto chiunque". SU KOULIBALY – "Ieri è stato pazzesco, non ha sbagliato nulla. Ha fatto delle chiusure di altissimo livello.A 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto l'ex difensore di Napoli e Parma, Fabiano Santacroce: "Il Napoli ne esce assolutamente ... Per questo, il risultato del Napoli è positivissimo.