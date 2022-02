Rio, 2° turno: Berrettini-Monteiro sono al terzo set ma piove. Fognini già nei quarti (Di venerdì 18 febbraio 2022) Nel “500” sulla terra rossa brasiliana - in diretta su SuperTennis - il romano, primo favorito del seeding, entra in gara con 24 ore di ritardo causa pioggia contro la wild card di casa Monteiro. Il ligure si gioca l’ingresso in semifinale con l’argentino Coria Leggi su federtennis (Di venerdì 18 febbraio 2022) Nel “500” sulla terra rossa brasiliana - in diretta su SuperTennis - il romano, primo favorito del seeding, entra in gara con 24 ore di ritardo causa pioggia contro la wild card di casa. Il ligure si gioca l’ingresso in semifinale con l’argentino Coria

Advertising

infoitsport : Sonego a Rio scatta alla grande, battuto Djere al primo turno - zazoomblog : Atp 500 Rio 2022: Sonego si arrende a Kecmanovic eliminato al secondo turno tra rimpianti - #2022: #Sonego… - RaffaelePizzati : RT @effedandrea: #tennis che nottata per #Fognini . - 3 ore in campo a Rio, per ribaltare il rognosissimo Pablo Carreno Busta, numero 18 de… - sportface2016 : #AtpRio, #Sonego si arrende a #Kecmanovic: eliminato al secondo turno tra rimpianti - TennisWebMag : Questa sera a Rio de Janeiro trona in campo @lorenzo_sonego nel 2° turno del Rio Open. In alio i quarti di finale,… -